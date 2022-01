Stiri pe aceeasi tema

- Siguranța a fost inca de la inceputurile industriei auto o preocupare permanenta a producatorilor de autovehicule, care au dezvoltat de-a lungul anilor o serie de sisteme de asistența. Aceasta au rolul de a proteja atat șoferul, cat și pasagerii, iar unul dintre acești „asistenți” este sistemul ASR…

- Tehnologia și implicit digitalizarea nu schimba doar maniera de comunicare, ci și felul in care oamenii de pretutindeni traiesc și muncesc, iar situația creata de pandemia de COVID-19 a dat Uniunii Europene și țarilor membre un puternic imbold de a depune eforturi in direcția tranziției mai accelerate…

- Predoiu a spus ca daca acesta este noul nivel de exigența al CSM atunci el trebuie aplicat fara discriminari, tuturor magistraților.Ministrul a mai spus ca se va abține de la orice comentarii care ar putea fi interpretate ca presiuni intr-un sens sau altul asupra instanței de judecata, dar ca va face…

- Fiabilitatea unui autoturism este factorul determinant intr-o cursa, oricare ar fi destinația: serviciu, cumparaturi, concediu etc. Mai mult decat atat, o mașina fiabila va economisi foarte mulți bani și nu va sta in calea investițiilor cu adevarat importante pe care le ai de facut.“Fiabilitatea…

- Pfizer si BioNTech - care dezvolta impreuna cel de-al doilea cel mai administrat vaccin din lume, dupa vaccinul AstraZeneca-Oxford - au lansat un studiu pentru a verifica daca acest vaccin raspunde in mod favorabil Omicron. Studiul cu privire la efienta vaccinului initial este mentinut, insa cele doua…

- Producatorul de biciclete Corratec a ales Timișoara pentru extinderea investițiilor pe care le are in Europa. Compania germana a cumparat fabrica Kathrein din Timișoara și estimeaza ca in primavara va incepe producția de biciclete. In cifre, investiția inseamna 300.000 de biciclete (inclusiv electrice)…

- Maib anunța astazi despre semnarea unui contract de imprumut subordonat cu Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE), in valoare de 15 milioane euro. Imprumutul se atribuie capitalului de nivel 2, astfel, permițand ca maib sa optimizeze structura capitalului și sa mențina o amortizare puternica…

- Te gandești cu jind la o noua mașina, insa ai analizat preturile și chiar nu este momentul potrivit. Iar gandul ca va trebui sa optezi pentru rate, nu te satisface deloc, avand in vedere ca ajungi sa achiți niște dobanzi enorme, in timp. Totuși, ai auzit de la apropiati ca ar exista o alternativa…