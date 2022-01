Stiri pe aceeasi tema

- Cei 30 de angajati ai Sun Pharma, gigantul indian care detine si fabrica din Cluj, sunt de asemenea blocati din cauza protestelor, neavand acces la internet, potrivit mai multor publicații romanești.„Suntem foarte ingrijorati de situatia de acolo, avem o reprezentanta de 30 de colegi despre care nu…

- Alin Ioaneș este CEO-ul Rombat Bistrița inca din data de 15 februarie a acestui an. Acesta și-a intrat in atribuții in urma unui proces de selecție riguros, derulat de Metair, pe parcursul catorva luni de zile. Faptul ca experiența manageriala a acestuia a fost dobandita in cadrul altor companii cu…

- Revista Capital a realizat Topul celor 300 de companii din Romania. Acesta a fost realizat in urma unei analize bazate pe datele financiare ale anului 2020. Cele cinci criterii care au generat acest top au fost: cifra de afaceri, profitabilitatea, evoluția cifrei de afaceri, numarul de angajați și profitul.…

- ”CIEL Romania, producator de software pentru afaceri, va incheia anul 2021 cu o cifra de afaceri de 1,6 milioane euro, in crestere cu 15% fata de anul anterior. Principalii factori de crestere sunt cererea ridicata pentru sistemul ERP si pentru solutia de salarizare in cloud, lansarea de solutii de…

- Top Seeds, companie romaneasca specializata in furnizarea de solutii integrate in domeniul agricol, si-a anuntat intentia de listare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). In anul 2020, compania a avut o cifra de afaceri de 177,7 milioane de lei si un profit net de 7,3 milioane de lei.…

- Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), afirma ca dintre cele 21 de listari de anul acesta, 18 au avut loc pe piața AeRO, iar un numar de șapte vin din sectoare care sunt legate de tehnologie, domeniu cu o mare importanța pentru economia romaneasca. Declarația a fost facuta la ceremonia…

- Compania a semnat deja contracte pentru proiecte fotovoltaice de peste 30 MW Datacor, integratorul roman de soluții inteligente de comunicații și infrastructura, lanseaza o noua divizie numita Datacor Green Energy, prin care propune o suita de soluții de energie solara fotovoltaica (PV), pentru a ajuta…