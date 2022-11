Stiri pe aceeasi tema

- Compania finlandeza Nokian Tyres a anunțat marți ca va investi 650 de milioane de euro pentru a construi o noua fabrica de anvelope pentru autoturisme in Romania. Construita pentru a produce 6 milioane de anvelope pe an, uzina din Romania urmeaza sa inlocuiasca o parte din producția pierduta prin renunțarea…

- Recolta de cereale a Ucrainei in acest an ar putea scadea pana la 52,5 – 55,4 milioane de tone, de la nivelul record de 86 milioane de tone, din cauza invadarii tarii de catre Rusia, care a provocat reducerea suprafetei cultivate, au estimate, miercuri, analistii companiei de consultanta APK-Inform,…

- Ambasada SUA de la Kiev, ingrijorata in legatura cu posibilitatea tot mai mare a unor atacuri rusesti in Ucraina zilele urmatoare, in jurul Zilei Independentei din aceasta tara, le-a cerut din nou cetatenilor americani sa plece daca pot face asta in siguranta, potrivit Reuters. „Departamentul de Stat…