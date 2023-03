Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Nicu Popescu a adresat un mesaj de salut delegației britanice conduse de Justin McKenzie-Smith, care a participat la cea de-a doua runda a Dialogului Strategic Republica Moldova – Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, relateaza Biroul de presa al MAEIE. „Marea Britanie este…

- Mercuri, 8 februarie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a ajuns la Londra, in a doua sa vizita oficiala intr-o țara straina de cand a inceput invazia ruseasca in Ucraina. Liderul de la Kiev mulțumește Regatului Unit pentru sprijinul militar, intr-un discurs in fața politicienilor britanici la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in perioada 1 - 2 februarie 2023, politia de frontiera britanica (Border Force) a anuntat organizarea unei greve.…

- Revolut lanseaza in curand noi produse financiare adresate clienților cu venituri mari din Europa. Noul produs va deveni disponibil la nivel extins in primavara 2023. Cum descrie Revolut avantajele? Printre beneficiile produsului se numara 5% cashback la achizitiile realizate doar in prima luna de utilizare.…

- Anunțul a venit din partea guvernului britanic, iar serurile vor fi administrate pacienților aflați in stadii incipiente și tarzii și vor viza atat celulele canceroase active, cat și prevenirea revenirii acestora.BioNTech va inființa noi centre de cercetare și dezvoltare in Marea Britanie, cu un laborator…

- Dupa vaccinul contra Covid-19, laboratorul BioNTech a realizat un vaccin pentru tratarea cancerului, a anunțat compania germana. Obiectivul? A trata pana la 10.000 de pacienți. Testele ar putea incepe in aceasta toamna, transmite Europe1. Compania germana BioNTech, care a conceput vaccinurile inovatoare…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca a fost anuntata organizarea unei greve, motiv pentru care pot exista timpi de asteptare mai lungi la controlul la frontiera.

- La invitația CEO-ului companiei Senbla din Marea Britanie, Ellen Kent, orchestra de camera a Filarmonicii ”George Enescu” efectueaza zilele acestea un amplu turneu in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.