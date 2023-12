In 2023, Avtovaz, cel mai mare producator de automobile rus, estizeaza ca productia va atinge 374.000 de masini Lada. Cifra este in concordanta cu o prognoza revizuita in scadere in noiembrie. Statele Unite au impus in septembrie noi sanctiuni care vizeaza baza industriala a Rusiei, sectorul maritim si furnizorii de tehnologie, precum si instalatiile care produc si repara sistemele de arme rusesti. Avtovaz a fost printre cei vizati. In noiembrie, Avtovaz a declarat ca si-a redus prognoza de productie pentru Lada, singura sa marca de automobile, cu aproximativ 10% fata de cele cele 400.000 de automobile…