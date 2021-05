Producătorii vaccinului Pfizer au anunțat când se va sfârși pandemia de coronavirus Creșterea numarului de cazuri de coronavirus in țari in curs de dezvoltare, precum India, din cauza unei resurse scazute de vaccinuri, reprezinta faptul ca pandemia va continua sa se raspandeasca pana la mijlocul anului 2022, susțin producatorii primului vaccin autorizat. „Trebuie sa asiguram rate de vaccinare foarte ridicate la nivel mondial. In caz contrar, nimeni […] The post Producatorii vaccinului Pfizer au anunțat cand se va sfarși pandemia de coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

