Procurorul general Augustin Lazar spune, intr-un mesaj transmis duminica, de Ziua Justitiei, ca aceasta trebuie sa fie un prilej de analiza a parcursului sistemului judiciar, in contextul modificarilor legislative care afecteaza magistratura si justitia penala si al atacurilor la adresa judecatorilor si procurorilor, mult mai dure si mai frecvente in aceasta perioada. El afirma ca magistratii pot raspunde acestor provocari in primul rand prin semnalul de unitate si de implicare pe care trebuie sa il dea atunci cand sunt in discutie chestiuni fundamentale, care privesc insasi esenta justitiei,…