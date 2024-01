Procurorul in cauza este incadrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Marghita. El a intrat in atentia publica dupa ce, pe 15 decembrie 2023, l-a lasat in libertate pe violatorul unei fetite de 11 ani, din comuna bihoreana Spinus.Victima este fetita concubinei violatorului si a nascut un copil, in urma abuzului. Retinut pentru 24 de ore, pe 14 decembrie 2023, cand Parchetul Marghita a obtinut confirmarea ADN ca e tatal copilului, barbatul a fost eliberat a doua zi, anchetatorul invocand ca nu exista „negru pe alb" ca fata a fost forțata sa intrețina actul sexual si, ca atare, nu e oportun sa…