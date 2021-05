Procurorii DIICOT, obligați să restituie banii confiscați de la fostul viceprimar Harabagiu Intoarcere spectaculoasa de situație in cazul bunurilor ridicate de procurorii DIICOT din casa fostului viceprimar al Iașului, Gabriel Harabagiu. Judecatorilor Curții de Apel Iași au dispus ridicarea masurii asiguratorii instituita de procurorii DIICOT in cazul lui Gabriel Harabagiu și restituirea sumei de 18.550 euro Masura asiguratorie luata de procurorii DIICOT prin ordonanța emisa in 28 aprilie 2021 impotriva lui Gabriel Vasile Harabagiu și a soției acestuia, Ștefania Madalina Harabagiu, a fost ridicata, in urma contestației facute de cei doi. Judecatorul de drepturi și libertați al Curții… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

