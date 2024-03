Procurorii DIICOT au reținut un barbat despre care in presa se vehiculeaza ca ar fi un apropiat al fostului fotbalist Adrian Mutu. Ba chiar ca ar fi finul acestuia. Alex Mihailescu, cunoscut in Pitesti drept „Alex Copil Batran”, un prieten apropiat al lui Adrian Mutu, a fost retinut de catre procurorii DIICOT cu o zi […] The post Prieten al lui Adrian Mutu, reținut de procurori cu o zi inainte de nunta! first appeared on Ziarul National .