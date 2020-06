Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Donald Trump , incearca sa impulsioneze revenirea cat mai rapida la normalitate a Statelor Unite. Totodata si-a exprimat dorinta ca Summitul G-7 din iunie sa fie organizat la Camp David și nu prin videoconferința. In termeni extremi de duri la adresa unuia din oficialii chinezi,…

- Administratia de la Beijing l-a acuzat, marti, pe presedintele SUA, Donald Trump, ca nu respecta angajamentele fata de Organizatia Mondiala a Sanatatii, dupa ce liderul de la Casa Alba a amenintat cu oprirea definitiva a contributiilor financiare fata de OMS din cauza pozitiei favorabile Chinei,…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat, luni, ca este prematura deschiderea imediata a unei investigatii cu privire la originea si propagarea noului coronavirus SARS-CoV-2, care a dus la decesul a peste 300.000 de oameni la nivel global, transmite Reuters. In cursul briefingului de presa zilnic…

- Politia federala americana (FBI) si Departamentul Securitatii Interne urmeaza sa publice ”in zilele urmatoare” o alerta oficiala care pune in garda cu privire la presupuse tentative de obtinere ”in mod ilicit a unor elemente pretioase vizate de proprietatea intelectuala si date din domeniul sanatatii…

- FBI si Departamentul Securitatii Interne urmeaza sa publice ”in zilele urmatoare” o alerta oficiala care pune in garda cu privire la presupuse tentative de obtinere ”in mod ilicit a unor elemente pretioase vizate de proprietatea intelectuala si date din domeniul sanatatii publice vizand vaccinuri, tratamnete…

- Autoritațile chineze susțin poziția oficiala a Federației Ruse și considera periculoasa existența laboratoarelor biologice americane pe teritoriul unor state ex – sovietice. Acest lucru a fost declarat de purtatorul de cuvint al Ministerului de Externe al Chinei, Geng Shuang’s , miercuri, scrie Strana.ua…

- Dezvaluirile conținute de dosar sunt de o importanța excepționala și ele pot schimba radical relațiile pe care lumea occidentala le va avea de acum incolo cu China . Documentul afirma ca regimul comunist a distrus intenționat dovezi despre existența epidemiei și prezinta detalii noi și șocante despre…

- Ministerul de Externe al Chinei respinge acuzatiile conform carora Beijingul raspandeste dezinformari in legatura cu coronavirusul, in urma unui raport al Uniunii Europene in care se spune ca exista „dovezi suficiente” privind operatiuni chineze ascunse pe retelele de socializare, potrivit Reuters,…