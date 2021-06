Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au cerut joi o pedeapsa de un an de inchisoare, dintre care sase luni cu executare, impotriva fostului presedinte francez Nicolas Sarkozy, judecat la Paris pentru cheltuieli excesive in campania pentru alegerile prezidentiale pierdute din 2012, informeaza France Presse, citat

- Parchetul a cerut ca Sarkozy sa fie condamnat la un an de inchisoare – dintre care sase luni cu suspendare – si la plata unei amenzi in valoare de 3.750 de euro.Fostul sef de stat este judecat in acest dosar de un tribunal corectional de la Paris cu privire la depasirea cheltuielilor in campania prezidentiala…

- Procurorii au cerut joi o pedeapsa de un an de inchisoare, dintre care sase luni cu executare, impotriva fostului presedinte francez Nicolas Sarkozy, judecat la Paris pentru cheltuieli excesive in campania pentru alegerile prezidentiale pierdute din 2012, informeaza France Presse. La finalul rechizitoriului,…

- Parchetul a cerut joi ca fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy sa fie condamnat la sase luni de inchisoare in dosarul "Bygmalion", relateaza BFMTV, potrivit news.ro. Parchetul a cerut ca Sarkozy sa fie condamnat la un an de inchisoare - dintre care sase luni cu suspendare - si la plata…

- Procurorii au cerut joi, 17 iunie, o pedeapsa de un an de inchisoare, dintre care sase luni cu executare, pentru fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, judecat in dosarul „Bygmalion” pentru cheltuieli excesive in campania pentru alegerile prezidentiale pierdute din 2012, a relatat Agerpres . La…

- Individul care l-a agresat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost condamnat, joi, la patru luni de inchisoare cu executare si alte 14 luni cu suspendare, in cadrul unui proces derulat prin procedura...

- Un șofer de camion roman in varsta de 50 de ani a fost condamnat vineri la cinci ani de inchisoare, impreuna cu interdicția de zece ani de a intra pe teritoriul Franței, scrie portalul de știri France Bleu.Romanul a fost arestat de agenții vamali luni, langa Le Perthus, imediat dupa ce intrase in Franța…

- Doc Gyneco, un rapper francez cunoscut pentru sprijinul acordat campaniilor fostului presedinte Nicolas Sarkozy, a fost condamnat marti la Paris la cinci luni de inchisoare cu suspendare si la o amenda de 2.000 de euro pentru violenta conjugala, dupa ce in luna martie si-a palmuit si si-a insultat…