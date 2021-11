Stiri pe aceeasi tema

- Prin aventurile sale, asemenea celei care a avut loc la granița armeano-azera pe 16 noiembrie, conducerea militaro-politica a Armeniei incearca sa rezolve criza politica interna, demonstrind in același timp dezinteresul fața de asigurarea pacii și securitații in regiune, precum și refuza sa delimiteze…

- In prezent, in Moldova exista o situație in care Ministerul de profil este plin de oameni care sfatuiesc pe cineva, dar nu are cine sa lucreze. Aceasta opinie a fost exprimata pe pagina sa de pe rețeaua de socializare de catre expertul independent, fostul Prim-viceprim-ministru, ex-Ministru al Economiei…

- Criza gazelor apropie tot mai mult societatea de o stare periculoasa, in care devin din ce in ce mai active forțele distructive cu caracter naționalist și șovinist. Aceasta opinie a fost exprimata pe pagina sa de socializare de catre expertul independent, fostul prim-viceprim-ministru, ex-ministru al…

- Intregul "dosar" impotriva Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, este cusut cu ața alba, este o mare provocare impotriva lui personal și a procuraturii ca instituție in intregime, precum și o incercare a autoritaților de a subjuga in totalitate sistemul judiciar, iar unica modalitate de a-și salva…

- Avizul favorabil pentru Nasui a fost respins cu 22 de voturi „impotriva”, 13 voturi „pentru”, 22 “impotriva” si 11 abtineri. In afara de Catalin Drula, propus pentru functia de ministru al Transporturilor si avizat pozitiv, toti candidatii USR propusi au primit avize negative, pana acum in comisiile…

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor vor boicota ședința de astazi a Parlamentului, nemulțumiți de reținerea Procurorului General, Alexandr Stoianoglo. Anunțul a fost facut de catre liderul PCRM, Vladimir Voronin, astazi in cadrul unui briefing de presa. In opinia sa, „conducerea nu se ocupa…

- Jurnalista Natalia Morari spune ca se simte vinovata fața de Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, dupa ce ultimul a fost ținta unor atacuri precum ca „i-ar fi eliebrat criminalul din pușcarie”. Aceasta spune ca procurorul „este printre puținii care astazi nu se teme sa mearga impotriva opiniei publice…

- Alexandr Stoianoglo ii cere din nou socoteala Maiei Sandu. Printr-o scrisoare oficiala, Procuratura Generala solicita presedintelui sa prezinte materialul factologic prin care, acum aproape o luna, Consiliul Suprem de Securitate a constatat inacțiuni in gestionarea cazurilor de