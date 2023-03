Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Un cetatean american si-a sechestrat sotia si a amenintat ca o ucide/ Barbatul, prins și transferat la Psihiatrie (ObservatorNews)/ IPJ transmite ca s-a deschis dosar penal at Info real.

- Politistii au deschis un dosar penal pentru infractiunea de lovire sau alte violente in cazul unui elev care si-a agresat fizic un coleg, in sala de clasa, in timpul unei pauze, la o unitate de invatamant din Galati.

- Preotul din Constanta, Catalin Morosan, care a ajuns in urma cu aproximativ o luna la Spitalul Judetean, dupa ce ar fi ingerat o substanta necunoscuta s a stins pe 1 martie din viata. Politistii IPJ Constanta au deschis o ancheta in acest caz. "La data de 1 martie a.c., in jurul orei 13.00, politisti…

- Un turist de 56 de ani a fost grav accidentat la tiroliana din Gura Humorului, in timpul traseului acesta lovindu-se violent in piept de un copac (sau de creanga unui copac), suferind multiple vatamari corporale. Inițial, turistul a fost dus la spitalul din Gura Humorului acuzand dureri in zona ...

- Cazul baiatului de 12 ani care s-a inecat intr-un lac din Aiud: Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa Cazul baiatului de 12 ani care s-a inecat intr-un lac din Aiud: Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa La data de 17 februarie 2023, Poliția Orașului Ocna Mureș…

- In sprijinul copilului au intervenit, in prima instanta, salvamontistii din statiune, acestia efectuand manevrele de resuscitare si solicitand ajutorul Ambulantei din Lupeni, potrivit Agerpres."La locul solicitarii, echipajul a gasit minorul in stop cardio-respirator. S-au continuat manevrele de resuscitare…

- Un copil de 3 ani si jumatate a murit, marti, in spitalul din Lupeni, dupa ce a fost gasit inconstient intr-o piscina interioara a unei... The post Copil gasit inconștient in piscina unei pensiuni din Straja. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa appeared first on Special Arad · ultimele…

- Atac feroce al unei haite de caini fara stapan, la Giroc. Animalele au sfașiat zeci de oi pe care le-au incolțit in țarc, de fața cu ciobanul. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au deschis un dosar penal.