Un fost presedinte trimis in fata unui tribunal pentru fapte de coruptie, o premiera in istoria postbelica a Frantei: Nicolas Sarkozy va fi judecat incepand de luni la Paris in dosarul „interceptarilor”, alaturi de avocatul sau Thierry Herzog si de fostul inalt magistrat Gilbert Azibert, relateaza AFP, citat de Agerpres. Denuntand un „scandal care va ramane in istorie”, fostul sef de stat, in varsta de 65 de ani, promite ca va fi „combativ” in fata instantei in acest proces fara precedent. Inaintea lui, un alt fost presedinte francez, Jacques Chirac, a fost judecat – si condamnat in anul 2011…