Stiri pe aceeasi tema

- Se tulbura apele in Franța, iar noul Guvern gestioneaza cu greu situația. Aflat sub presiunea protestelor agricultorilor, care au amenintat ca incepand de luni vor "asedia" Parisul, guvernul presedintelui francez Emmanuel Macron a acuzat duminica ceea ce a numit practicile de "concurenta neloiala" ale…

- Aflat sub presiunea protestelor agricultorilor, care au amenintat ca incepand de luni vor "asedia" Parisul, guvernul presedintelui francez Emmanuel Macron a acuzat duminica ceea ce a numit practicile de "concurenta neloiala" ale unor parteneri din UE, precum Spania sau Italia, relateaza agentiile France…

- Aflat sub presiunea protestelor agricultorilor, care au amenintat ca incepand de luni vor "asedia" Parisul, guvernul presedintelui francez Emmanuel Macron a acuzat duminica ceea ce a numit practicile de "concurenta neloiala" ale unor parteneri din UE, precum Spania sau Italia, relateaza agentiile France…

- Un tata roman a fost interceptat pe 16 decembrie de vama, la taxajul Saint-Isidore de pe autostrada A8 de un echipaj care i-a controlat camionul pe care-l conducea. A fost arestat dupa control in in mai puțin de o luna condamnat, relateaza cotidianul monegasc Monaco Matin.Cainele antidrog a detectat…

- Carrefour si-a anuntat clientii din patru tari europene ca nu va mai vinde produse PepsiCo precum Pepsi, chipsurile Lay’s si 7Up, deoarece acestea au devenit prea costisitoare, transmite Reuters. De joi, rafturile cu produse PepsiCo din magazinele Carrefour din Franta, Italia, Spania si Belgia vor afisa…

- Obezitatea ”atarna” din ce in ce mai greu in Europa: un cetațean din șase e considerat obez și mai mult de jumatate dintre adulții din UE sunt supraponderali, transmite Euronews. Obezitatea este o grava problema de sanatate publica, deoarce marește riscul de boli cronice cum este hipertensiunea , diabetul,…

- Un plan masiv de investiții conceput pentru a ajuta la combaterea schimbarilor climatice este in pericol sa fie redus drastic. Miliardele de euro destinate stimularii energiei regenerabile și reducerii emisiilor sunt susceptibile sa fie taiate dupa ce liderii UE au propus realocarea acestora catre finanțarea…

- Liceenii din Romania sunt tot mai interesați sa-și continue studiile la o facultate in strainatate, mai ales in condițiile in care unele universitați au cursuri gratuite, iar alte universitați au taxe de studii comparabile cu cele din Romania. In Europa, facultațile cele mai cautate de tinerii romani…