Stiri pe aceeasi tema

- Oraselul Frostproof, situat in centrul statului american Florida, a declarat oficial prima saptamana din luna februarie drept ''Saptamana Donald J. Trump'', prima initiativa de acest tip din intreaga tara, au anuntat autoritatile locale, citate miercuri de EFE, potrivit AGERPRES. ''Este oficial.…

- ​Fitbit face parte de joi, oficial, din compania Google. Procesul de achizitie a început în noiembrie 2019, iar tranzactia se ridica la suma de aproximativ 2,1 miliarde de dolari.Citeste continuarea pe StartupCafe.

- Trump le-a transmis protestatarilor care au patruns in Capitoliu "Fara violenta!". Politia Capitoliului a cerut intariri pe masura ce demonstrantii au patruns in cladire. Protestatarii au ajuns pe balcon, cu steaguri si au strigat "SUA" si "Stop furtului", potrivit BBC. Un purtator de cuvant…

- Iranul a reluat îmbogațirea uraniului la o puritate de 20% în cadrul unei instalații nucleare subterane, masura, care încalca prevederile acordului nuclear încheiat în 2015 cu marile puteri, fiind anunțata luni de guvernul de la Teheran, potrivit Reuters.Mutarea…

- Judecatorul Jeremy D. Kernodle din Texas a decis ca legislatorii republicani, condusi de Louie Gohmert, nu aveau calitatea de a-l actiona in judecata pe Pence in aceasta problema. Procesul ataca o lege veche de mai bine de un secol privind procesul Colegiului Electoral, in incercarea de a extinde rolul…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, ii cere explicații ministrului Muncii de la PNL, Raluca Turcan, privitoare la faptul ca se intarzie recalcularea indemnizațiilor pentru foștii deținuți politici. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu am tras niciunul!' Cer…

- Propunerea de premier este Florin Cațu, susținut de UDMR, USR PLUS și PNL, a anunțat președintele PNL Ludovic Orban.Propunerea pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților va fi facuta de PNL, iar cea de președinte al Senatului de USR PLUS.Viitorul guvern va avea 18 ministere și doi vicepremieri:…

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a declarat joi ca senatorii care au lipsit nemotivat de la sedintele plenului ar putea fi sanctionati, "fie pecuniar, fie intr-o alta forma", o solicitare in acest sens fiind formulata de vicepresedintele forului, Titus Corlatean."Am…