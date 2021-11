Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, vineri, pentru 25 februarie 2022, judecarea recursului formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii, transmite Agerpres. De…

- Judecarea recursului formulat de Traian Basescu, zis și PETROV, in dosarul cu același nume, in care fostul presedinte al Romaniei a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii a inceput, vineri, la Inalta Curte de Casație și Justiție. Dupa lovituta dura primita pe 7 septembrie, cand…

- O veste extreme de proasta a venit, saptamana aceasta, pentru Nicolae Manolescu din justiție: criticul literar, acum in varsta de aproape 82 de ani, a pierdut definitive procesul intentat Agenției Naționale pentru Integritate (ANI). Instituția reclama in cazul sau o diferența nejustificata de avere…

- "Nu beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana careia i-a incetat calitatea de sef al statului roman ca urmare a savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnata definitiv sau ca urmare a demiterii din functie prin referendum si nici persoana despre care s-a constatat definitiv ca a…

- Basescu era instruit de Securitate sa-și urmareasca colegii. Toate documentele Securitații contrazic scuza lui Basescu ca informațiile i-au fost „smulse” de ofițerii de Securitate, arata Grupul de Investigații Politice (GIP). Potrivit GIP, pe 20 septembrie 2019, Curtea de Apel București a constatat…

- Fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu, zis “Portocala”, a pierdut la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Un complet a decis sa respinga cererea facuta de acesta, alaturi de Lucian Onea, pentru a constata nulitatea absoluta a rechizitoriului si a dosarului intocmit de Sectia pentru Investigarea…

- CNSAS a constatat ca majoritatea covarșitoare a colegilor lui Basescu, alias Petrov de la Institutul de Marina, nu au fost colaboratori ai Securitații. Traian Basescu susținuse in fața instanței ca a turnat la Securitate din „obligație militara”, scrie Grupul de Investigații Politice. Doar 10 elevi…

- Fostul președinte Traian Basescu, vechi colaborator al Securitații care opera sub preudonimul ”Petrov”, a primit o lovitura dura, marti, 7 septembrie, cand legea care prevede ca foștii președinți ai Romaniei care au colaborat cu Securitatea iși pierd privilegiile, a trecut de Parlamentul Romaniei.…