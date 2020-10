Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul Radu Gavris caștiga prima runda a procesului deschis Inspectoratului General al Poliției Romane, dupa ce, fostul șef al Poliției, Liviu Vasilescu, l-a detașat la IPJ Harghita chiar inainte de a demisiona. Tribunalul București a suspendat, miercuri, executarea dispoziției fostului șef al IGPR,…

- Tribunalul București a suspendat, miercuri, executarea dispoziției fostului șef al IGPR, pana la judecarea procesului de fond, a ultimei decizii semnate de Liviu Vasilescu, inainte sa demisioneze, „forțat de imprejurari”. Aceasta este o prima runda a procesului judecat de Tribunalul București, iar Gavriș,…

- Ursul care a fost indepartat de doua ori din curtea unui liceu din Miercurea Ciuc a fost impuscat, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce Ministerul Mediului a autorizat interventia, a informat Institutia Prefectului judetului Harghita, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, sambata seara…

- Curtea de Apel București a respins contestația formulata de Liviu Dragnea, se arata intr-un comunicat al instituției. Decizia este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a dezbatut, joi, o contestatie depusa de Liviu Dragnea la executarea pedepsei la care a fost condamnat in dosarul angajarilor fictive…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis miercuri cererea autoritatilor locale din Seleus, judetul Arad, de anulare a ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a doua localitati ale comunei, informeaza Agerpres. Ca și in cazul comunei Gornet, instanta…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, chiar in ziua de 10 august, la doi ani de la evenimentele din Piața Victoriei, ca nu are competenta materiala sa judece cererea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul ”10 august”, procesul fiind mutat la Tribunalul…

- Curtea de Apel București a amanat, joi, pentru data de 10 august, cererea procurorului-șef DIICOT, Giorgiana Hosu, de confirmare a ordonanței prin care s-a dispus redeschiderea anchetei in dosarul 10 august. In urma cu cateva zile, procurorul-sef al DIICOT a admis plangerile formulate de catre petenți…

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat pe cererea autoritatilor locale din comuna Gornet, judetul Prahova, de anulare a ordinului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a localitatii. Judecatorii au respins solicitarea de despagubiri in cuantum de patru milioane…