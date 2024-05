Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a avut o intalnire electorala cu locuitorii din Cacica, alaturi de candidatul PSD pentru funcția de primar al acestei comune, Dinu Radu Ciuc. „Cacica are un potențial turistic foarte mare și ar putea…

- Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan a continuat seria intalnirilor cu sucevenii in localitatea Preutești, acolo unde primarul Ion Vasiliu a adunat in sala caminului cultural aproximativ 200 de persoane. „Țin sa le mulțumesc și pe aceasta cale tuturor…

- Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan s-a intalnit la caminul cultural din Breaza cu aproximativ 250 de oameni din comuna condusa de primarul Gheorghe Lesenciuc, „unul dintre cei mai gospodari primari pe care i-am cunoscut”. „Le-am povestit celor prezenți…

- Deputatul PSD Gheorghe Șoldan, care candideaza pentru președinția Consiliului Județean Suceava, a criticat, in urma unei intalniri cu cetațenii din Izvoarele Sucevei, ca in aceasta comuna investițiile au stagnat sub actuala conducere liberala. „La Izvoarele Sucevei, oamenii nu se ...

- Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, și primarul din Vadu Moldovei, Iulian Bogdan Amariei, au participat la o intalnire electorala cu peste 200 de locuitori ai acestei comune. Gheorghe Șoldan a ținut sa sublinieze faptul ca Iulian ...

- Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a declarat la Cornu Luncii ca primarul acestei comune, Gheorghe Fron, este primarul cu cele mai multe proiecte din județ. Prezent la o intalnire cu locuitorii din Cornu Luncii, Gheorghe Șoldan a ...

- Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a declarat la Cornu Luncii ca primarul acestei comune, Gheorghe Fron, este primarul cu cele mai multe proiecte din județ. Prezent la o intalnire cu locuitorii din Cornu Luncii, Gheorghe ...

- Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a declarat la o intalnire cu locuitorii din Poiana Stampei ca aceasta comuna este una dintre cele mai frumoase din județul Suceava. Gheorghe Șoldan a precizat ca Poiana Stampei este o ...