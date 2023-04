Stiri pe aceeasi tema

- Traditionala Procesiune de Florii, la care vor lua parte credinciosi, persoane consacrate si preoti din comunitatile si parohiile romano-catolice din Bucuresti si imprejurimi, are loc, duminica, pentru a celebra sarbatoarea Floriilor in Biserica Catolica de rit latin, scrie news.ro.Potrivit Arhiepiscopiei…

- Pentru a celebra sarbatoarea Floriilor in Biserica Catolica de rit latin, duminica, 2 aprilie 2023, la București va avea loc tradiționala Procesiune de Florii, la care vor lua parte credincioși, persoane consacrate și preoți din comunitațile și parohiile

- Sambata, 1 aprilie, duminica 2 și luni 3 aprilie, in mai multe zone din București, traficul rutier se va face pe o singura banda in loc de doua, sau va fi restricționat. Potrivit unui comunicat al Brigazii Rutiere a Capitalei, pe traseul zona Piata Presei Libere – Calea Victoriei – Splaiul Independentei…

- Pentru a celebra sarbatoarea Floriilor in Biserica Catolica de rit latin, duminica, 2 aprilie 2023, la București va avea loc tradiționala Procesiune de Florii, la care vor lua parte credincioși, persoane consacrate și preoți din comunitațile și parohiile romano-catolice din București și imprejurimi.

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de București organizeaza duminica tradiționala procesiune de Florii pe strazile Capitalei.Procesiunea va incepe la ora 15.00, din Piața „Fer. Vladimir Ghika” de langa Biserica Franceza (Sacre Coeur – Preasfanta Inima a lui Isus), cu celebrarea de sfințire a tradiționalelor…

- Aplicatia Google Maps indica, incepand de miercuri, 29 martie, locul fiecarui mijloc de transport in comun in timp real si ofera posibilitatea alegerii unui traseu optim, a anunțat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.„Calatorii care folosesc mijloacele de transport in comun din Capitala pot vedea…

- Cunoscutul preot catolic Francisc Doboș, paroh al Parohiei Romano-Catolice „Preasfanta Inima a lui Isus” (Sacre Coeur) din Bucuresti, face un apel catre cei care "sufera crunt de nesimțire" și lasa zilnic gunoaie pe gardul bisericii.

- Proiectul vizeaza, pentru inceput, zona de Nord a Capitalei, urmand ca benzile unice pentru autobuze si troleibuze sa fie extinse in tot orașul, a anuntat joi viceprimarul Stelian Bujduveanu, intr-o postare pe pagina de Facebook . Potrivit lui Bujduveanu, primele rute rapide pentru transportul public…