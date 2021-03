Problemele cheie la care Procuratura va munci pe parcursul anului 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca social-democrații vor depune plangeri penale pentru alocarea discreționara de bani catre județe. Mai mult, aleșii PSD intenționeaza sa vina la București sa...

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații vor depune plangeri penale impotriva fostului premier Ludovic Orban, dar și impotriva actualului premier Florin Cițu. De asemenea, aceștia vor depune plangeri impotriva tuturor miniștrilor care au avizat anumite cheltuieli.

- Toti cei care au divulgat date cheie in cazul Masurii 3, in speta procentul de cofinantare de la limita eligibilitatii, au comis fapte penale si vor suporta consecintele, a scris, joi, pe Facebook, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "100% Transparenta. Am suparat multi oameni din sistem…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a depus recurs impotriva incheierii Judecatoriei Chișinau, oficiul Ciocana din 20 ianuarie curent, prin care demersul procurorului la aplicarea arestului in privința șefului suspendat al Procuraturii Anticorupție a fost…

- Pe 21 ianuarie 2021, in cadrul ședinței de partid, a filialei PNL Brașov, noul Președinte PNL Fagaras, parlamentarul “costum popular” Dumitru FLUCUȘ a susținut o conferința de presa, in cadrul careia a facut cunoscut opiniei publice atat componența noii conduceri interimare a filialei liberale Fagaraș,…

- Procurorul-șef suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, este citat la organul procuraturii in data de 19 ianuarie. In conferința de presa, la 6 ianuarie, Viorel Morari a comunicat ca este citat pentru data de 14 ianuarie. {{494089}}Contactat de IPN, acesta a precizat ca, dupa conferința,…

- CHIȘINAU, 28 dec - Sputnik. La sfarșitul fiecarui an se obișnuiește ca sa se faca bilanțul. Iar 2020 s-a dovedit a fi bogat, atat in ​​noi dosare penale de rezonanța, cat și in detalii ale investigațiilor mai vechi. Citiți cronologia celor mai rasunatoare cazuri penale din anul care se incheie in…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, afirma ca renunțarea de catre PSD la mesajul pe teme naționaliste a fost o ,,decizie politica” pe care și-o asuma ca lider al partidului. Intrebat, intr-o emisiune televizata, de ce a renunțat la discursul naționalist, fapt ce ar fi ajutat la…