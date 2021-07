Stiri pe aceeasi tema

- Austria a identificat cel putin 215 cazuri de COVID-19 in randul unor tineri care au calatorit in Croatia pentru a participa la un festival. Organizatorul evenimentului sustine ca acestora le-a fost verificat la intrare certificatul sanitar, potrivit DPA. Festivalul s-a desfasurat pe plaja. Austria…

- Autoritațile au confirmat vineri 104 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in Romania, dupa efectuarea a 26.625 de teste. Tot in ultimele 24 de ore a fost confirmat un deces COVID, un alt deces mai vechi fiind introdus acum in baza de date. La ATI sunt internați 38 de pacienți. Cum au evoluat…

- Romania a inregistrat in ultimele 24 de ore un numar de 51 de cazuri noide COVID-19, fiind efecuate un numar de 27.559 de teste, un numar mai mult decat dublu fața de ziua precedenta. Totodata, in ultimele 24 de ore, patru persoane infectate cu virusul au murit, iar alte 52 se afla internate la Terapie…

- Autoritațile au raportat 28 de cazuri noi de COVID, descoperite in ultimele 24 de ore. O persoana a decedat și alte 65 sunt inca la ATI. Autoritațile au continuat sa raporteze decese din urma, neinregistrate la momentul producerii (inca 44 de decese anterioare). Pana astazi, 5 iulie, pe teritoriul Romaniei,…

- Autoritațile au anunțat vineri, 18 iunie, 70 de noi cazuri noi de COVID, raportate in ultimele 24 de ore in Romania, dupa efectuarea a 32.203 teste rapide și PCR. De ieri pana azi, 6 oameni infectați au murit, iar in momentul de fața, 181 de pacienți sunt internați in stare grava la Terapie Intensiva.…

- Un total de 53 de persoane au fost testate pozitiv la coronavirus in randul delegatiilor participante la Copa America, turneu de fotbal rezervat selectionatelor din America de Sud, a anuntat, marti, Ministerul Sanatatii din Brazilia, tara gazda a competitiei, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Un total de 41 de persoane au fost testate pozitiv la coronavirus in randul participantilor la Copa America, turneul de fotbal rezervat selectionatelor din America de Sud, a anuntat Ministerul Sanatatii din Brazilia, tara gazda a competitiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Duminica, ziua…

- Mai puțin de 100 de noi cazuri de COVID-19 in Romania Foto: Arhiva. 89 de cazuri noi de Covid-19 au fost raportate în România, dupa efectuarea a peste 10.000 de teste. Autoritatile au anuntat, de asemenea, înca 63 de decese asociate noului coronavirus, dintre care…