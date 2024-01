Probleme pentru proprietarii de autoturisme Tesla din cauza frigului Zeci de vehicule electrice marca Tesla au ramas blocate pe strazile din Chicago, deoarece frigul a inghețat bateriile mașinilor. Automobilele au fost pur și simplu abandonate pe strazi de proprietari, in condițiile in care bateriile nu s-au putut incarca in condițiile unui frig extrem. Cum statiile de incarcare nu au putut face fața, mai ales ca in loc de 45 de minute cat ar fi trebuit sa dureze incarcarea bateriei, s-a ajuns chiar și la mai mult de doua ore, mulți proprietarii au fost obligați sa-si paraseasca masinile, potrivit Tegraph. La Chicago, temperaturile din oras au scazut la -18C, marcand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

