Probleme pe pârtia de schi din Sinaia. Instalaţiile de transport pe cablu, pornite cu întârziere Instalatiile de transport pe cablu de la Sinaia au fost pornite cu intarziere. Administratorii domeniului anunta ca vizibilitatea pe partii e redusa si ca sunt conditii bune de schi, dar pentru cei avansati. Telecabina si telegondola care urca de la Cota 1400 la Cota 2000 din Masivul Bucegi, acolo unde se afla domeniul schiabil al statiunii Sinaia, cu fost pornite cu intarziere, sambata dimineata, din cauza depunerilor de chiciura si a acumularilor foarte mari de zapada de la statiile superioare. Sus, pe munte, stratul de zapada este de un metru, insa vizibilitatea este redusa, administratorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

