In cadrul sedintei Consiliului Autoritații de Supraveghere Financiara (A.S.F.) din data de 13 ianuarie 2021, Sectorul Asigurari – Reasigurari (S.A.R.) a prezentat rezultatele activitații de control permanent realizate la Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A. și la societatea Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A. In urma acțiunilor de control principala deficiența identificata, in cazul ambelor societați, a fost plata cu intarziere a despagubirilor aferente dosarelor de dauna RCA. In cazul City Insurance s-a mai constatat ca societatea nu a formulat in scris oferte de depagubire…