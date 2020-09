Probleme mari în campanie! PIEDONE s-a infectat! Candidatul la Primaria Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost confirmat ca infectat cu noul coronavirus, anunta Realitatea PLUS. Fostul primar al Sectorului 4 a fost zilele acestea in campanie pe strada, fara masca, in mijlocul cetatenilor. Piedone a vorbit cu alegatorii, a dat mana cu ei si a ignorat complet regulile de distantare sociala. Intr-un videoclip publicat miercuri, candidatul PPU la functia de primar apare vorbind cu sustinatorii de la o distanta foarte mica si fara masca, inconjurat de mai multe persoane de asemenea fara masca de protectie. https://www.youtube.com/watch?v=_keXjWi-G5Y&feature=emb_logo&ab_channel=REALITATEA.NET… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In acest moment suspend toate acțiunile de campanie cu interacțiune umana directa. Am aflat in urma cu cateva minute ca o persoana angajata in echipa mea de campanie a fost infectata cu covid-19. Eu nu am fost contact direct, dar cu toate acestea e mai bine sa ma izolez cateva zile, sa fac testul…

- Victor Ponta anunta ca nu va mai participa fizic, în urmatoarele zile, la actiuni de campanie electorala, pâna nu va primi rezultatul unui test pentru COVID-19 pe care îl va face duminica, având în vedere cazul candidatului formatiunii pentru presedintia Consiliului Judetean…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a anunțat ca se va testa pentru COVID-19 si ca pana la primirea rezultatului nu va mai participa fizic la actiuni de campanie, anuntul fiind facut dupa ce candidatul formatiunii la presedintia Consiliului Judetean Bacau, medicul Aurelia Taga, cu care s-a intalnir recent,…

- Vestea ca Cristian Popescu Piedone candideaza pentru Primaria Sectorului 5 din Capitala a socat pe toata lumea! Cei mai afectati de revenirea in politica a acestuia sunt, cu siguranta, rudele celor 65 de tineri care au pierit in groaznicul incendiu de la Colectiv. Ce spune un parinte revoltat de sloganul…

- Sute de mașini parcate, sute de oameni care nu respecta distanțarea sociala și nici nu poarta maști de protecție, cozi imense și trafic blocat. Asta au gasit marți turiștii care au urcat la Balea Lac.Infotografiile publicate de Libertatea se poate observa cum in zonele in care seservește mancarea nu…

- La oficiul poștal din Apahida niciun angajat nu poarta masca și nu respecta regulile de distanțare sociala."La oficiul poștal din Apahida nu se respecta regulile de distanțare sociala și nu se poarta masca de protecție. Este un haos și riscam sa ne imbolnavim pe banda rulanta", ne-a semnalat un clujean.

- "Vom ajunge intr-o situatie care va fi foarte greu de controlat. In Capitala exista o raspandire comunitara, o spun colegii de la INSP. Vedem ca in utlima perioada vorbim de cazuri noi care apar 70-80 pe zi. Vorbim de cazuri noi. Cetatenii Capitalei trebuie sa inteleaga ca daca nu respecta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, la Digi 24, ca data alegerilor locale este stabilita pentru 27 septembrie, iar, dca numarul czuri de coronavirus va crește va fi o campanie fara adunari publice, fara mitinguri electorale, ”din casa în casa purtând maști de protecție”…