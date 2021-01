Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de sanatate fragil al Portugaliei se afla sub presiune tot mai mare din cauza creșterii ingrijoratoare a infecțiilor cu coronavirus. Portugalia a raportat sambata 10.947 de cazuri noi și 166 de decese, cel mai grav bilanț de la inceputul pandemiei, relateaza Mediafax. In același timp Romania…

- Presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a fost depistat cu Covid-19 cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale care au loc in data de 24 ianuarie. Șeful statului si-a anulat intreaga agenda publica. Marcelo Rebelo de Sousa este favorit in cursa pentru alegerile prezidențiale, conform…

- Primaria municipiului Timisoara a fost declarata, miercuri, de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis, focar COVID-19 activ, dupa ce sase angajati ai Directiei tehnice au fost depistati pozitiv la teste, informeaza Agerpres. "Primaria Municipiului Timisoara a fost instiintata astazi,…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ► In cele 7 centre locale din județul Brașov de testare COVID-19 s-au prelucrat 107.502 teste, dintre care 538 teste in…

- Lista focarelor de infecție cu noul coronavirus se extinde in județul Buzau. Direcția de Sanatate Publica Buzau a instituit joi masuri la Centrul de Asistența Medico-Sociala Pogoanele unde 8 persoane, toate din randul personalului, au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, persoanele…

- Zeci de noi cazuri de coronavirus au aparut in Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihici Harlau, județul Iași. In total, aproape 140 de beneficiari și angajați sunt infectați. In Iași a mai aparut un focar la o unitate a MAI, cu 8 angajați bolnavi, potrivit Mediafax.Directia de Sanatate…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 0; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1493; -persoane aflate in izolare/carantina…

- Pana astazi, 21 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 191.102 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 137.835 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.848 cazuri…