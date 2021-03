Protestul spontan de la metrou nu a afectat doar circulația in Capitala, ci și intreg sistemul energetic. Viorel Tudose, administratorul companiei Getica 95, furnizorul de electricitate al Metrorex, transmite ca s-a creat un dezechilibru. Greva de vineri dimineata de la metrou nu a fost anuntata nici furnizorului si nici distribuitorului de energie din Bucuresti, a […] The post Probleme la sistemul energetic al Capitalei. E HAOS, dupa ce angajații de la metrou au oprit alimentarea cu energie in stații first appeared on Ziarul National .