Probleme la podul de o jumătate de miliard de euro: infiltrații de apă în structura de bază a pilonilor Podul suspendat de la Braila, lucrare de o jumatate de miliard de euro realizata de grupurile Astaldi (Italia) și IHI Infrastructure (Japonia), are infiltrații de apa in structura de baza a pilonilor de susținere, scrie Libertatea . Compania de drumuri afirma ca aceasta este o „situație neprevazuta” și ca a cerut o expertiza tehnica și o „intervenție de urgența”. Un filmuleț care prezinta apa scurgandu-se la baza podului a aparut in data de 11 iunie pe YouTube. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii (CNAIR) a raspuns, la solicitarea Libertatea, ca „apariția infiltrațiilor la blocurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

