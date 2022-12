Probleme în Băiuț din cauza ploilor: Galeria Breiner a cedat Probleme la galeria Breiner, care a cedat din cauza cantitaților semnificative de precipitații. S-au deversat aluviuni in raul Lapuș și DJ 109 F a fost inundat. ”Au intervenit angajații primariei Baiuț, alaturi de pompierii voluntari! Amintim faptul ca in 27 martie 2018, digul galeriei a fost crapat tot din cauza cantitații mari de precipitații, stergand totul in cale pe o raza de metrii buni și distrugand asfaltul de pe DJ 108 F. Le mulțumim celor care sunt mereu alaturi, la orice problema, la orice ora, dispuși sa ajute comunitatea! Astazi fiind a doua intervenție cauzata de precipitațiile semnificative”,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile par a o lua razna in școlile din Maramureș. Mai nou avem batai intre elevi, consum de droguri și alcool, ca sa nu mai vorbim de fumat. Un nou incident, de data aceasta la Colegiul Național „Gheorghe Șincai, unde un elev și-a aratat organele genitale colegilor sai. Acum este cercetat pentru…

- Mai multi craioveni care locuiesc in blocurile de pe strada Eustatiu Stoenescu si strada Ion Tuculescu din cartierul Lapus spun ca de o buna perioada de timp sunt agresati de un barbat care locuieste in zona. Fie ca sunt locatari in blocurile din cartier sau angajati la diverse societati au altercatii…

- Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au identificat pe șoseaua de centura a municipiului Baia Mare un autovehicul care transporta material lemnos. Interesant este faptul ca aceste lemne de foc erau transportate cu un autobuz care trebuia sa transporte calatori, nicidecum lemne din padure. „In urma…

- Consiliul Județean Maramureș continua demersurile pentru realizarea unei rezervații de zimbri in județ, mai exact in comuna Baiuț. Dupa ce in luna iunie consilierii județeni au aprobat proiectul care vizeaza inființarea și dezvoltarea unei rezervații de zimbri in Baiuț, acum se lucreaza pe doua paliere,…

- CJ Maramureș va acorda 640 burse de ajutor social pentru elevii din unitatile de invatamant special de stat aflate sub autoritatea Consiliului Judetean. ”Se aproba acordarea unui numar de 640 burse de ajutor social, in cuantum de 200 lei lunar, aferente anului scolar 2022 – 2023, elevilor din unitatile…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat ieri, 9 octombrie, pentru a intra in Romania un cetațean ucrainean in varsta de 21 de ani. Acesta conducea un autovehicul marca Fiat Scudo, inmatriculat in Ucraina. Potrivit informațiilor furnizate de catre ITPF Sighetu Marmației, polițistul de…

- Pericol la Sighet, dupa ce Podul Abatorului din zona a prezentat mari probleme tehnice, intervenția fiind absolut necesara. Primaria Sighetu Marmației a anunțat ca pentru a putea interveni la Podul de beton peste raul Iza, „suntem condiționați de efectuarea expertizei tehnice pentru care au fost alocați…

- Durere fara margini pentru Diana Matei. Artista a facut primele declarații despre pierderea mamei sale, in exclusivitate pentru Antena Stars. Celebra cantareața urma sa urce pe scena atunci cand a aflat vestea cumplita. Cu ce probleme s-a confruntat femeia care i-a dat viața vedetei din showbiz-ul romanesc.