Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București a anunțat sambata ca nu mai dispune de locuri pentru internarea pacienților cu COVID-19. In spital sunt in prezent internați 50 de pacienți confirmați și 3 suspecți. Conducerea Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București a anunțat…

- ​Pacienții cu COVID-19 internați la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București au acoperit toata capacitatea unitații medicale. Managerul spitalului, medicul Beatrice Mahler, a anunțat sambata ca nu mai are locuri libere pentru pacienții COVID pozitivi. Institutul „Marius Nasta” are…

- Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București a anunțat sambata ca nu mai dispune de locuri pentru internarea pacienților cu COVID-19. In spital sunt in prezent internați 50 de pacienți confirmați și 3 suspecți.Citește și: Cozmin Gușa vorbește despre Operațiunea Manipularea: Iohannis…

- "In schema Institutului Marius Nasta sunt avizate pentru funcționarea provizorie pentru pacienții COVID 72 de paturi, din care 10 paturi pentru pacienții suspecți, 13 pentru coinfectie COVID -TB și 49 pentru pacienții COVID pozitivi", a precizat managerul Beatrice Mahler. Citește și: Dupa…

- Situație grava la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitala. Spitalul nu mai are locuri libere pentru pacienții COVID pozitivi, conform unui comunicat al spitalului, remis Libertatea"Avem acum internați un numar de 50 pacienți confirmați și 3 suspecți. Va menționez ca in schema Institutului…

- In spitalele din țara vor amenajate locuri suplimentare, inclusiv in secțiile de terapie intensiva, pentru a face fața numarului mare de pacienți diagnosticați cu Covid-19. Anunțul a fost facut astazi de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu. Astfel, va fi suplinit numarul de locuri in cadrul Centrului…

- Autoritatile clujene, prefectul Mircea Abrudean si primarul Emil Boc, au facut, marti, receptia unui spital de campanie cu 350 de paturi, amenajat la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, pentru pacientii cu coronavirus, pentru eventualitatea ca va fi nevoie de el. "Nu este un spital, este o unitate medicala…

- Horațiu Moldovan, secretarul de stat din Ministerul Sanatații, a declarat, luni seara, la Romania TV, ca Romania are inca destule locuri in spitale pentru pacienții de COVID-19."Acest prag de 2.000 este doar unul convențional. Inca avem locuri in spitale, inca avem locuri la ATI. Avem apoi…