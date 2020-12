Probe SRI in dosarele penale. Atacuri disperate ale majoritatii rosii din CSM. Savonea si Baltag, cele mai inversunate: „Monstruozitate”

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul CSM a refuzat marti sa emita un aviz si a dat doar un punct de vedere negativ in legatura cu propunerea ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, de modificare si completare a Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, care permite folosirea din nou a informatiilor stranse de…

- Plenul CSM a refuzat marti sa emita un aviz si a dat doar un punct de vedere negativ in legatura cu propunerea ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, de modificare si completare a Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, care permite folosirea din nou a informatiilor stranse de…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit ca magistratul nu a avut parte de o judecata echitabila in Romania, cand a fost exclusa prima data din magistratura de catre Consiliul Superior al Magistraturii, si i s-a incalcat dreptul de acces la o instanta, pentru a contesta decizia CSM. La scurt…

- Proiectele de modificare a Legii privind organizarea judiciara si a Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii contin propuneri ce constituie un regres inacceptabil in materia independentei justitiei. Este mesajul transmis de trei asociatii profesionale ale magistratilor, care denunta tentativa…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reuneste in sedinta, marti, si discuta, intre altele, propunerea de modificare a Legii 303/ 2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si transpunerea in legislatia romaneasca a legislatiei referitoare la Parchetul European.Citește și: SONDAJ…

- Proiectele de modificare a legilor justitiei, anuntat miercuri seara de Catalin Predoiu, a starnit revolta in randul magistratilor, unele propuneri fiind un evident regres fata de situatia actuala. Directia este una de politizare evidenta, inclusiv prin punerea CSM sub control politic. Tot in privinta…

- „Prin exceptie de la alin. (1) pe durata starii de alerta dispuse in conditiile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare, precum si pentru o perioada de maximum 60 de zile calendaristice, calculate de la data incetarii…

- Activitatea anticorupție in Romania, a L.C. Kovesi, s-a dovedit in mod unanim a fi apreciata drept calul troian al subminarii statului constituțional și a instituțiilor cu atribuții specifice pe siguranța naționala. Exact aceeasi operatiune a demerat, sub alte auspicii, Securitatea in anii ‘50, destabilizand…