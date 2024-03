Stiri pe aceeasi tema

- Șoc in justiția din Romania. Un judecator de la Curtea de Apel din București a decedat la nici 40 de ani. Anunțul a fost facut de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). „Consiliul Superior al Magistraturii iși exprima profundul regret pentru incetarea din viața a domnului MURGOCI LUCA AURELIAN MARIAN,…

- Dintre cei sase candidati promovati la Inalta Curte, cinci sunt din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, iar unul de la Curtea de Apel Craiova.Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele finale ale concursului pentru locurile disponibile de judecatori la Inalta Curte de Casatie si Justitie,…

- O fosta judecatoare din Romania a murit subit, la doar 54 de ani. Judecatoarea Mirela Anton ieșise la pensie in decembrie 2022. Femeia a murit dupa ce a cazut pe scari, in propria casa, conform Ziarul de Iași . „Nu era bolnava. A fost pur si simplu un accident. Din cate am inteles, a cazut pe scari…

- Zi de zi aflam despre cum banii pot cumpara orice in Romania. Indiferent cat de grava este fapta comisa, daca ai bani scapi. Dar nu intotdeauna funcționeaza. Recent procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale…

- Judecatoarea Daniela Panioglu a fost exclusa a 5-a oara din magistratura. Secția pentru Judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, luni, excluderea din nou a magistratei de la Curtea de Apel București. Anterior, de patru ori, Panioglu a caștigat procesele…

- Iulia Vantur și Salman Khan traiesc o adevarata poveste de dragoste. Cei doi sunt un cuplu de mai bine de 10 ani, cu fani din toate colțurile lumii. Multa lume nu știe ce diferența de varsta este intre cei doi, de fapt. Ce diferența de varsta este intre Iulia Vantur și Salman Khan Frumoasa romanca și…

- Controversatul judecator s-a comparat recent cu Paolo Borsellino, magistratul italian ucis de mafie. Asta dupa ce un urmaritor i-a scris pe Facebook ca țara are nevoie de magistrați precum Borsellino.In replica, Cristi Danilet a raspuns: ”Știu tot despre el, dar nu aș vrea sa ajung ca el. Am fost aproape,…