Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca lucrarile la instalația de incalzire a Bazarului s-au finalizat iar acum se fac probe aratand ca hala 2 va beneficia de caldura pana de Craciun. ”In bazar se fac probe la hala nr.2. S-a montat instalația de incalzire acel punct termic. Se…

- Instalația luminoasa de la locul de inaugurare a Pomului de Craciun din sectorul Botanica al capitalei nu a fost vandalizata, de fapt, ci dezinstalata intenționat de persoane specializate in lucrarile de montare și de reparare.

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca municipalitatea va acorda ajutoare financiare și va asigura cazarea tuturor familiilor care au fost evacuate din blocul nr. 139 din cartierul Burdujeni afectat de o puternica explozie in aceasta dimineața. Ion Lungu a spus ca tot in aceasta dimineața a convocat…

- Un barbat a furat in noaptea de vineri spre sambata instalația de Craciun care urma sa fie amplasata in Parcul Mitropoliei din Targoviște. Barbatul este cercetat pentru mai multe furturi și a fost reținut de polițiști.

- Lucrarile de montare a noii instalații de iluminat ornamental din bradul de Craciun amplasat in centrul Sucevei au fost finalizate vineri seara, cand a fost facuta și o testare a acesteia.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a facut imediat publica o imagine cu noul brad de Craciun, iluminat ornamental, ...

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca in luna ianuarie va fi inaugurata cladirea microfabricii de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, aflata in curs de modernizare printr-un proiect european in valoare de aproximativ 1,3 milioane de euro. El a declarat ca stadiul fizic de execuție a lucrarilor…

- Montarea ornamentelor luminoase noi pentru sarbatorile de iarna se va face in special in zona centrala a municipiului Suceava si se are in vedere reducerea intervalului de functionare din ratiuni economice, in contextul crizei energetice, a anuntat, luni, primarul Ion Lungu. El a spus ca au fost achizitionate…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca in cursul zilei de vineri a participat la Forumul „Intalnirile franco-romane pentru turism” organizat de Ambasada Franței in Romania impreuna cu Consiliul județean Suceava și autoritați locale din județ. In cadrul forumului, Ion Lungu a prezentat sintetic Strategia …