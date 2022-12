Pro TV revine în forță cu un program special de Revelion. PROTEVELIONUL pune la bătaie 10.000 de euro Dupa succesul ultimului program de Revelion, cand Pro TV sa reușit sa bata in audiențe Antena 1 (pentru prima oara dupa 20 de ani), postul propune un nou ”Protevelion” de pomina. Postul din Pache Protopopescu vrea sa dea lovitura cu un program special al carui gazda va fi actorul Pavel Bartoș, vedeta postului. De pe 31 decembrie, ora 20.00 și pana pe 1 ianuarie, ora 02.00, programul de sfarșit de an oferit de Pro TV aduce in fața telespectatorilor majoritatea vedetelor de top,distracție, emoție și umor. Show-ul se va construi in jurul celebrului dans popular perinița, iar in noaptea dintre ani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

