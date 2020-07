Priviți cum microplasticul a ajuns în legumele pe care le consumăm Microplasticul (MP), adica particulele mici de plastic cu o lungime mai mica de 5 milimetri, pot fi gasite acum in ocean și in alte ecosisteme acvatice. Chiar și in fructele noastre de mare și sare. Deoarece microplasticul a devenit omniprezent, oamenii de știința au inceput sa se ingrijoreze de trecerea sa din mediu in lanțul alimentar și de impactul potențial asupra sanatații umane. Oam Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ședința extraordinara a Consiliului Local Carei convocata de primarul Kovacs care nu dorea prezența careienilor și a presei in sala de desfașurare. Priviți partea pe care filmarea Primariei Carei nu o face publica! Consilierii UDMR intra in grup in sala de ședința dupa 4 minute de la ora fixata. Consilierii…

- Incepand cu luna iunie a acestui an, Cooperativa agricola Țara Mea a demarat inființarea de cooperative agricole pentru producția de legume pentru toți fermierii interesați. Scopul este creșterea productivitații micilor producatori, astfel incat legumele romanești sa nu dispara de pe piața. Analizand…

- Povestea incredibila a barbatului care a slabit peste 350 de kg mancand doar legume a ajuns virala in urma rezultatelor obținute. A refuzat pe tot parcursul dietei sa mearga macar o zi la sala! Acesta obișnuia, inainte, sa bea opt litri de cola pe zi, doi litri doar la micul dejun, și sa manance DOAR…

- Ai inceput de ceva vreme sa mananci sanatos sau sa urmezi o dieta anume, sa reduci din stres, sa faci sport, sa te odihnesti mai mult, dar totusi simti ca nu este suficient? Suplimentele nutritive naturale pot sa iti vina in ajutor. Suplimentele nutritive sunt, asa cum le spune numele, suplimentare.…

- CHIȘINAU, 23 iun - Sputnik. Președintele Igor Dodon s-a adresat astazi cetațenilor țarii cu prilejul adoptarii, acum 30 de ani, a Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari Așa chiar n-a mai facut-o nimeni: Ce declara premierul Chicu despre suveranitatea…

- Veți lipi pe crucile de pe mormintele celor rapuși de coronavirus afișele candidaților și veți spune ca daca era Guvern PSD n-ar fi murit nimeni? Mai aveți un pas pana la asta, dupa modelul de comunicare ales de alt nefericit. Dar priviți-le rudele in ochi, hahalerelor, daca aveți curajul, și spuneți-le…

- V-ati gandit vreodata sa considerati pariurile sportive ca pe o investitie, ca pe o mica afacere, in afara surselor de venit principale pe care le aveti? Iar in aceasta investitii toate acele case de pariuri licentiate pe care multi pariori le privesc ca pe niste dusmani de moarte sa va fie…

- Consilierul primarului de Targu Mureș lovește din nou. S-a apucat sa distribuie maști nesterile și minciuni, asta dupa ce a fost amendat, deoarece a incalcat ordonanțele militare, petrecand cu familia la restaurant, de Paști (și s-a dat de gol, postand imagini pe Facebook). Detalii, aici. Priviți imaginea…