- Ionuț Lupu a fost numit in funcția de director general al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), conform unui ordin semnat de ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Numirea vine in contextul unui ultimatum al ministrului, care a solicitat deblocarea dosarelor fermierilor și a plaților…

- Fermierii cu neconformitați descoperite in cererea de plata depusa pentru acest an au șanse sa primeasca avansul la subvenție, insa in anumite condiții, afirma Cornel Constantin Turcescu, directorul general al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura. Acesta a declarat la Indagra ca dat fiind…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul de Caraș-Severin susține, intr-o declarație politica, ca PSD a susținut intotdeauna fermierii romani, a promovat produsele romanești și a incercat sa faca tot posibilul ca subvențiile sa fie un real ajutor, livrat la timp! „Pentru realizarea lucrarilor agricole, fermierii au…

- Fermierii mai au cateva zile la dispoziție pentru a depune cererile de acordare a sprijinului de urgența pentru sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase la centrele Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). La centrele APIA sunt puse la dispoziția fermierilor cereri pretiparite…

- Aproximativ 800.000 de fermieri vor primi, incepand de astazi, 16 octombrie, subvențiile agricole din fonduri europene. Aceasta realizare este rezultatul eforturilor depuse de Guvernul Romaniei, care a finalizat cadrul juridic necesar pentru absorbția fondurilor europene disponibile prin Politica Agricola…