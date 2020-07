Prioritate românească: am dus primul caz de Covit extern în Grecia! Printr-o turista cazata intr-un hotel din Creta Primul caz confirmat de coronavirus la un turist strain care viziteaza insula Creta a fost identificat sambata, fiind vorba de o femeie din Romania, relateaza keeptalkinggreece.com, .Cazul vine la doar cateva zile dupa redeschiderea aeroporturilor regionale, la 1 iulie. Autoritațile de sanatate și Protecția civila au localizat femeia pentru a o anunța asupra rezultatelor testelor, relateaza presa locala. Femeia se afla intr-unul dintre hotelurile din Hersonissos. Potrivit autoritații elene pentru protecția civila, 825 de pasageri sunt testați zilnic… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

