Prințul Charles a acceptat o plata de 1 milion de lire sterline de la familia lui Osama Bin Laden, relateaza Sunday Times, potrivit BBC.

Dupa ce a doborat recordul de longevitate al reginei Victoria, in 2015, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii tocmai l-a depasit pe regele Thailandei, Rama IX, care a domnit din 1946 pana in 2016, timp de 70 de ani, 4 luni si 4 zile.

Printul William, care ocupa locul al doilea in ordinea de succesiune la tronul Marii Britanii, a fost fotografiat in aceasta saptamana pe strazile din Londra in timp ce vindea copii ale revistei Big Issue, o publicatie vanduta de obicei de persoane fara adapost, informeaza Reuters.

Guvernul Marii Britanii i-a trimis reginei Elisabeta o cutie muzicala comandata special pentru a-i marca jubileul de platina. Pe capacul cutiei este reprezentata ușa neagra de la biroul premierului din Downing Street, numarul 10, potrivit Reuters.

Cel puțin doua persoane au provocat joi tulburari la o parada militara care lanseaza festivitațile pentru Jubileul de Platina al reginei Elisabeta a II-a.

Actorul Damian Lewis, scriitorul Ian Rankin si fostul prim-ministru al Irlandei de Nord Arlene Foster s-au numarat printre cele peste 1.100 de personalitati care au primit distinctii din partea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in cadrul demersului anual prilejuit de celebrarea zilei de

Arthur Edwards fotografiaza familia regala a Marii Britanii de 45 de ani pentru cotidianul The Sun, insa, desi o cunoaste pe regina de atatea decenii, Elisabeta a II-a continua sa il impresioneze, informeaza AFP.

Sa fie oare Elisabeta a II-a "ultima" regina a Regatului Unit? Desi amurgul domniei sale suscita in randul republicanilor britanici speranta unei schimbari de regim, monarhia are totusi sanse mari sa ii supravietuiasca, tempereaza specialistii in istoria casei regale, cu conditia ca aceasta sa se