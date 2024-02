Stiri pe aceeasi tema

- Printul Vittorio Emanuele di Savoia, fiul ultimului rege al Italiei, a murit sambata la Geneva, in Elvetia, la varsta de 86 de ani, dupa un lung exil, a declarat pentru AFP avocatul sau Sergio Orlandi, confirmand o informatie aparuta in presa italiana."Alteta sa regala, Victor Emmanuel, Duce de Savoia…

- Printul Vittorio Emanuele di Savoia, fiul ultimului rege al Italiei, a murit sambata la Geneva, in Elvetia, la varsta de 86 de ani, dupa un lung exil, a declarat pentru AFP avocatul sau Sergio Orlandi, confirmand o informatie aparuta in presa italiana, transmite News.ro.

- Luigi „Gigi” Riva, cel mai bun marcator din istoria echipei naționale de fotbal a Italiei, a murit luni, 22 ianuarie, la varsta de 79 de ani. Fotbalistul de legenda al Italiei a murit seara la Spitalul „San Michele” din Cagliari, acolo unde era internat de duminica dupa ce suferise un infarct miocardic.…

- Formatia Internazionale Milano, liderul din Serie A, a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 5-1, echipa Monza, intr-un meci din etapa a 20-a a campionatului Italiei, scrie news.ro.Invingatorii au marcat prin Calhanoglu ’12 (penalti), ’60, Martinez ’14, ’84 (penalti) si Thuram ’88. Pentru…

- Napoli - Monza, meci contand pentru etapa a 18-a din campionatul Italiei, este programat, vineri, 29 decembrie, de la ora 19:30, pe San Paolo, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- O "brutarie-inchisoare", in care sclavii erau tinuti inchisi si obligati sa produca paine, a fost descoperita de arheologi in ruinele orasului antic Pompeii, distrus in anul 79 d.Hr. de eruptia Muntelui Vezuviu, informeaza AFP.Sapaturile, efectuate intr-o casa, au scos la iveala "o incinta ingusta,…