- Paul Lambrino a fost dat in judecata de propria soție, prințesa Lia, pentru custodia fiului lor. Aceasta și-a chemat soțul urmarit de poliție in fața instanței, pentru a obține custodia copilului lor, Carol Ferdinand, nașit de fostul președinte Traian Basescu, potrivit spynews.ro. Motivul discordiei,…

- Potrivit unor surse, prințesa Lia vrea sa plece cu fiul ei, Carol Ferdinand, din Romania insa faptul ca cel mic este minor, Prințesa Lia are nevoie fie de acordul tatalui, fie de custodia completa. Iar cum prima varianta e imposibila, momentan, deoarece Paul de Lambrino a fugit din Romania in urma condamnarii…

- Prințesa Lia și-a chemat soțul infractor in fața instanței, pentru a obține custodia fiului nașit de Traian Basescu, in incercarea de a scapa definitiv de „blestemul” taramurilor mioritice.

- Incepind de luni, 20 decembrie, cetațenii care intra in Romania nu vor mai fi nevoiți sa completeze declarația epidemiologica, verificata pina acum la punctele de trecere a frontierei, deoarece toate datele se vor regasi in formularul digital de intrare in Romania, numit și Formular de Localizare a…

- Romania a fost trimisa de catre Comisia Europeana in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene din doua motive: nerespectarea normelor UE privind combaterea poluarii industriale si neindeplinirea obligatiei de a adopta un program de control al poluarii atmosferice.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma, vineri, dupa decizia Comisiei Europene referitoare la depozitele de deseuri din Romania, ca este ”o lectie dura, insa nicidecum neasteptata”. ”Autoritatile europene au fost excesiv de ingaduitoare si ne-au acordat toate sansele posibile sa ne indeplinim…

- Iubitul Andei Adam se confrunta cu anumite probleme atunci cand vine vorba despre relația pe care o are cu fosta soție. Afaceristul are impreuna cu femeia o fetița, așa ca nemulțumirile pe care le are cu privire la creșterea micuței s-au transformat intr-o cearta de proporții. Ce s-a intamplat intre…

- Jucatoarele de handbal care au apelat in 2019 la metoda interzisa de laseroterapie intravenoasa vor sa dea in judecata Corona Brașov și solicita daune financiare. Jucatoarele din Romania și Ucraina suspendate pentru dopaj au hotarat sa dea in judecata clubul Corona Brașov. Printre ele se afla nume…