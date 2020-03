Printul nascut in timpul epidemiei de Coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Met Gala s-a amanat din cauza epidemiei Coronavirus Met Gala este fara indoiala unul dintre cele mai asteptate evenimente ale anului pentru iubitorii de fashion. Din pacate insa, pandemia de Coronavirus duce si la amanarea acestui eveniment. Vestea a fost data de insasi Anna Wintour pe site-ul Vogue.com.…

- Vedete gravide in timpul epidemiei de Coronavirus Epidemia de Coronavirus sperie, fara doar si poate, pe toata lumea. Teama de necunoscut si de boala este incontrolabila pentru oameni. Dar mai ales pentru viitoarele mamici, femeile care nu au doar grija lor, ci si a bebelusilor pe care ii poarta in…

- Barbatul Ken a devenit femeie! Cum arata in prezent Deja de ani buni, Rodrigo Alves era cunoscut peste tot in lume sub titulatura de Barbatul Ken. Iar asta din pricina obsesiei sale pentru operatii estetice, care l-a facut sa semene cu celebra papusa. Iata insa ca lucrurile nu s-au oprit aici, iar Ken…

- Adelina Pestritu, prinsa in mijlocul epidemiei de Coronavirus din Italia Adelina Pestritu a fost aleasa de echipa Philipp Plein drept influencerul care sa reprezinte Romania la fashion show-ul celebrului designer din cadrul Milano Fashion Week. Extrem de fericita, vedeta nu a stat pe ganduri si a acceptat…

- „Regina Youtube-ului” comunica foarte des cu prietenii sai virtuali de pe Instagram, impartașindu-le atat imagini din viața ei, cat și pareri sau impresii despre anumite situații. Fire directa și asumata, Carmen de la Salciua nu ezita sa spuna lucrurilor pe nume, chiar daca reacțiile sale nasc uneori…

- Fiecare an vine cu alegeri regretabile – uneori mai mici, alteori mai mari. In materie de trenduri, anul 2019 nu s-a dezis. De la moda și machiaj pana la social media și cariera, exista cate un trend fara de care am duce-o mai bine in fiecare domeniu. Mai jos gasești doar o parte din ele: Sprancenele…

- Ce vedete au petrecut Craciunul la caldura Temperaturile in Romania nu sunt atat de scazute pe cat ar fi normal in aceasta perioada a anului, dar este totusi frig. Asa se face ca, unele dintre vedetele autohtone, si-au impachetat cele mai cool haine de vara si costume de baie, s-au urcat in avion si…

- Kim Kardashian, cele mai ciudate decoratiuni de Craciun! Vedetele adora Sarbatorile de iarna si se intrec in decoratiuni care mai de care mai wow! De obicei, Kim Kardashian se numara printre celebritatile cu cele mai spectaculoase decoratiuni de Craciun. Anul acesta insa, vedeta a optat pentru un stil…