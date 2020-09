Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry și soția sa Meghan Markle vor produce documentare, filme de ficțiune, și seriale pentru Netflix, potrivit AFP. Valoarea contractului nu a fost dezvaluita. Cuplul se va ocupa doar de producție, Meghan, nu va reveni deocamdata in fața camerei. Cuplul are deja mai multe proiecte in lucru,potrivit…

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia lui americana, Meghan, au semnat un contract multianual cu platforma de streaming Netflix pentru care vor produce mai multe programe TV, ce variaza de la emisiuni pentru copii si pana la seriale de tip reality-show cu scenariu prestabilit, au anuntat miercuri…

- Prințul Harry și Meghan Markle ar avea un „proiect top-secret” de televiziune, potrivit Variety. De cand aceștia s-au mutat in California la inceputul acestui an, au existat zvonuri ca vor sa intre la Hollywood. Și se pare ca au facut deja pași uriași in acest sens. Presa straina anunța ca cei doi incearca…

- Numele celor doi duci de Sussex nu apar in actele de cumparare ale locuinței din California, se arata in documentele oficiale. Au cumparat proprietatea in secret ia jumatatea lunii iunie, printr-o fundație necunoscuta, care are aceeași adresa de e-mail cu a managerului lui Meghan Markle de la Hollywood.…

- Inalta Curte de la Londra a acceptat cererea depusa de Meghan Markle, sotia printului Harry, ca numele a cinci prieteni ai sai sa nu fie divulgate in procesul intentat companiei Associated Newspapers, care detine Daily Mail, Mail on Sunday si Mail Online, informeaza Variety.

- Prințul Harry și Meghan Markle fac pași ușori dar siguri spre independența financiara. Cuplul a semnat un contract cu o agenție din Los Angeles, care reprezinta și familile Clinton și Obama. Cei doi ar putea caștiga o averea in urma acestui contract.