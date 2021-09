Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si Meghan, ducesa de Sussex, au indemnat omenirea sa dea dovada de unitate in contextul pandemiei de COVID-19, a eforturilor de ajutorare dupa seismul devastator din Haiti si dupa ce talibanii au luat cu asalt orasul Kabul, informeaza DPA. Cuplul princiar a afirmat marti ca omenirea se…

- Ducii de Sussex au avut dintotdeauna alte idei și perspective fața de ceilalți membri ai Familiei Regale a Marii Britanii. Meghan și Harry nu au stat mult pe ganduri pana sa iși aleaga propria viața și sa traiasca așa cum doresc. In ce țara au vrut sa se mute inca din 2018? In ce țara […] The post Țara…

- Palatul regal britanic a luat, din nou, foc din cauza Printului Harry. Si asta deoarece Ducele de Sussex a anuntat ca isi va publica, anul viitor, o carte de memorii in care va vorbi despre plecarea lui si-a lui Meghan din casa regala..

- Prințul Harry, in varsta de 36 de ani, a revenit in Marea Britanie, weekend-ul trecut și a participat la evenimentul dedicat dezvelirii statuii prințesei Diana. La ceremonie, cei doi frați, William, duce de Cambridge și Harry, duce de Sussex s-au comportat ca in vremurile trecute, cand formau un duo…

- Prinții William și Harry au dezvelit o statuie a mamei lor, prințesa Diana, saptamana trecuta, 1 iulie. Evenimentul a marcat 60 de ani de la nașterea celei care a decedat in anul 1997 intr-un accident de mașina petrecut la Paris. Cei doi membri ai casei regale a Marii Britanii s-au aflat unul langa…

- Printesa Diana s a nascut la data de 1 iulie 1961. Diana, Printesa de Wales nascuta Diana Frances Spencer a fost prima sotie a lui Charles, Print de Wales, mostenitorul tronului Regatului Unit. Fiii lor, William, Duce de Cambridge si Printul Harry, Duce de Sussex, sunt al doilea si al saselea in linia…

- Printul Harry le-a spus prietenilor ca ii e dor de casa, potrivit unui expert regal. Robert Lacey, biograful reginei Elisabeta, care lucreaza ca si consultant istoric, sustine ca Harry admite ca a facut un pas gresit in relatia cu Printul Charles si cu cei de la Palatul Buckingham..