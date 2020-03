Stiri pe aceeasi tema

- Cu un total de 20.059 de decese (din 337.632 de cazuri), Europa este continentul cel mai puternic afectat de pandemia de COVID-19, transmite Agerpres. Italia (9.134 de decese) si Spania (5.690 de decese) sunt cele mai afectate tari din lume si totalizeaza aproape trei sferturi din decesele…

- Premieru Ludovic Orban anunța clar: toți cei care au murit de coronavirus in Romania au murit de alte cauze, de fapt.Citește și: O stewardesa Ryanair a EXPLODAT la adresa romanilor veniți din diaspora: Acum cand nu mai aveți ce fura, pe cine prosti, inșela va intoarceți in țara asta "Pe…

- Numarul cazurilor inregistrate in Spania a crescut, in doar 24 de ore, la 33.089 de la 28.572 de cazuri duminica. Acest lucru inseamna ca angajații din domeniul sanitar reprezinta aproximativ 12% din totalul persoanelor infectate. Bilanțul deceselor a ajuns la 2.182, dupa ce 462 de persoane au murit…

- Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul in Franța.De la inceputul epidemiei de Covid-19 si pana duminica, opt cetateni romani aflati…

- Bilantul epidemiei noului coronavirus in Germania este de 13.957 decazuri confirmate si de 31 de decese, a anuntat vineri Institutul Robert Koch, autoritatea federala germana in domeniul sanatasii, relateaza Reuters potrivit news.ro.Potrivit institutului, 2.958 de noi cazuri confirmate de…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 1.016 morti in Italia, iar numarul persoanelor infectate a depasit 15.000, au anuntat joi seara autoritatile italiene. Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns...