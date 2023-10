Stiri pe aceeasi tema

- Mostenitoarea tronului Spaniei, printesa Leonor de Bourbon, a jurat marti, ziua in care a implinit varsta de 18 ani, loialitate fata de Constitutia tarii sale, o etapa indispensabila pentru a-i succeda intr-o buna zi tatalui ei, regele Felipe al VI-lea, in fruntea statului spaniol, informeaza AFP, scrie…

- Mostenitoarea tronului Spaniei, printesa Leonor de Bourbon, a jurat marti, ziua in care a implinit varsta de 18 ani, loialitate fata de Constitutia tarii sale, o etapa indispensabila pentru a-i succeda intr-o buna zi tatalui ei, regele Felipe al VI-lea, in fruntea statului spaniol, informeaza AFP, potrivit…

- Prințesa Leonor de Bourbon, moștenitoarea tronului Spaniei, se pregatește sa depuna juramantul de credința fața de Constituția țarii sale marți, la implinirea varstei de 18 ani. Acest eveniment reprezinta un moment cheie pentru monarhia spaniola.

- Mostenitoarea tronului Spaniei, printesa Leonor de Bourbon, va jura credinta fata de Constitutia tarii sale marti, ziua in care va implini varsta de 18 ani, in cadrul unui eveniment-cheie pentru monarhia spaniola, care va risipi si mai mult amintirile legate de sfarsitul

- Se pare ca polițiștii clujeni pot parca unde vor ei, fara sa mai țina cont de legislație sau de juramantul depus care acum, pare ca nu mai are nici o valoare. In presa clujeana a aparut o imagine cu mașina IPJ Cluj, parcata sfidator pe trotuar pe strada Dorobanților, langa Tribunal, chiar sub semnul…

- Liderul loviturii de stat din Gabon, generalul Brice Nguema, a depus juramantul in calitate de președinte interimar. El a promis organizarea de alegeri libere, dar nu a spus cand ar putea avea loc.

- Studentii anului I ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun” (AMFA) au depus, astazi, juramantul militar in prezența conducerii Armatei Naționale și parinților. Prezent la eveniment, comandantul Armatei Naționale, general de brigada Eduard Ohladciuc, le-a urat tinerelor și tinerilor mult succes, tenacitate,…

- Astazi, 4 august 2023, a fost o zi deosebita pentru cei 198 elevi ai Scolii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti. Au depus juramantul de credinta fata de tara si semeni. Astazi, 4 august 2023, a fost o zi deosebita pentru cei 198 elevi ai Scolii de Subofiteri de Pompieri…