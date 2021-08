Mostenitoarea tronului Belgiei, printesa Elisabeth, in varsta de 19 ani, isi va incepe studiile superioare la Universitatea Oxford in luna octombrie, conform unui anunt facut marti de Casa Regala belgiana, transmite DPA.



Avand in prezent titlul de ducesa de Brabant, printesa Elisabeth va mosteni coroana tatalui sau, regele Philippe. Mama ei este regina Mathilde.



Printesa Elisabeth va urma un curs de trei ani in Istorie si Politica la o facultate prestigioasa, Lincoln College, din cadrul Universitatii Oxford.



Printesa belgiana a absolvit cursurile liceului United…