Antivaccinismul, ca doctrină politică: o abordare periculoasă și iresponsabilă Antivaccinismul este o mișcare care exprima scepticismul sau opoziția fața de vaccinuri. Aceasta mișcare poate avea diverse motive și origini, inclusiv ingrijorari cu privire la siguranța sau eficacitatea vaccinurilor, credințe religioase sau filozofice, neincredere in guvern sau in industria farmaceutica, sau informații false și teorii ale conspirației. Antivaccinismul, ca doctrina politica, este o abordare periculoasa și iresponsabila. Antivaccinismul este ca un clovn malefic intr-un circ al minților slabe. Iși țese panzele intunecate ale dezinformarii și teoriilor conspirației, atragandu-i… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

