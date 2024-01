Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 75 de ani, regele Charles al III-lea, urmeaza sa mearga la spital saptamana viitoare pentru pentru a fi supus unei intervenții chirugicale din cauza unei afecțiuni la prostata, relateaza BBC.Palatul Buckingham a precizat ca afectiunea regelui este benigna, dar ca acesta va fi supus unei…

- Ce filme au șanse sa caștige la Premiile BAFTA 2024 Premiile BAFTA 2024 se vor decerna anul acesta duminica, 18 februarie. Evenimentul se va desfașura Royal Festival Hall din Southbank. Asta dupa șase ani in care Royal Albert Hall din Londra a servit drept gazda pentru Oscarurile britanice. Cine va…